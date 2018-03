Vrijwilligers aan de schoolpoort: gemachtigd opzichter

De werking van heel wat verenigingen, sportclubs en scholen drijft voor een groot deel op vrijwilligers en die worden deze week terecht in het zonnetje gezet tijdens de Week van de Vrijwilliger. Ook de Vrije Basisschool Sint-Cajetanus In Perk kan op een legertje vrijwilligers rekenen, Er is de hardwerkende ouderraad, er zijn de zwemoma's, knutseloma's en fruitoma's, maar er zijn ook de gemachtigde opzichters die de leerlingen dagelijks de drukke straat aan de school helpen over te steken.

Het kan ’s morgens aardig druk zijn op de Tervuurse Steenweg in Perk. Gelukkig zijn er Maaike Verbeiren en Stijn Ameye om de leerlingen van Vrije Basischool Sint-Cajetanus heelhuids de straat over te helpen. Ze zijn door de politie opgeleid tot gemachtigd opzichter en doen dit nu bijna drie jaar. Vier dagen per week staan ze in weer en wind paraat.

“Voor de kost verkopen wij kip aan ’t spit. We beginnen pas na de middag te werken, dus ’s morgens hebben we altijd een momentje vrij. We komen dan een half uur naar hier. ’t Is tof, want je leert de mensen van Perk wat beter kennen,” zeggen Stijn en Maaike.

Er zijn wel eens gefrustreerde automobilisten die de gemachtigde opzichters maar matig appreciëren. Vorig jaar werd nog Maaike omver gereden door een chauffeur die daarna vluchtmisdrijf pleegde, maar over het algemeen hebben Maaike en Stijn toch veel voldoening van hun vrijwilligerswerk. “De gezichtjes van de kinderen die je elke dag een goeiemorgen wensen, da’s leuk,” klinkt het.

Oproep

Ook van de school krijgen Maaike en Stijn veel appreciatie. Toch lanceert Sint-Cajetanus een oproep om nieuwe vrijwilligers te vinden. “De zoon van Maaike en Stijn verlaat volgend jaar de school, dus we houden er rekening mee dat we binnenkort niet meer op hen kunnen rekenen,” legt directrice Lieve Duthoo uit. Indien er respons komt, zou de gemeente in het najaar een nieuwe cursus voor gemachtigd opzichter organiseren.