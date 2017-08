Vrijwilligers gezocht voor Druivenfeesten Overijse

Van vrijdag 18 tot woensdag 23 augustus palmen de Druivenfeesten opnieuw Overijse in. Maar achter de schermen kan de organisatie nog een aantal helpende handen gebruiken.

Dus wil je de Druivenfeesten van de andere kant meemaken en heb je zin om de mouwen te stropen? Dan word je eind augustus in Overijse verwacht om enkele taken ter harte te nemen. Dit kan gaan van de controle op het VIP-podium, over het afbreken van de marktdag, het opbouwen van het loopparcours, het rondbrengen van drank tot het versrpeiden van flyers tijdens de stoet.

De gemeente zorgt voor een verzekering en een vrijwilligersvergoeding (33,36 euro). Inchrijven kan via de website van de Druivenfeesten.