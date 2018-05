Vrijwilligers houden Steenhuffels Leireken open

Het gerenoveerde stationnetje 'Leireken' in Steenhuffel bij Londerzeel is terug open. Het was een tijd gesloten omdat er geen uitbater meer was, maar nu houden vrijwilligers van de vzw Leireken het café aan de Leirekensroute open tot er een nieuwe uitbater is.

Goed nieuws voor het Leireken. Het gerestaureerde treinstationnetje, dat nu een toeristische trekpleister en café-bistro is langs de fietroute Leireken in Steenhuffel, is weer open. Vrijwilligers van de vzw Leireken houden het op vrijdag en tijdens het weekend en feestdagen open. Penningmeester Mark De Boodt van de vzw Leireken: "Toen de vorige uitbater ermee stopte, stond het Leireken leeg. We kregen heel wat vragen van voorbijgangers die hier wilden stoppen om iets te drinken, of naar het toilet te gaan, maar voor een gesloten deur stonden. Daarom doen we nu een beroep op de 150 leden van Leireken. We gaan met zowat één derde van hen een beurtrol vastleggen, zodat het Leireken op vrijdag, in het weekend en op feestdagen geopend is. We hebben inmiddels twee kandidaten die de uitbating willen overnemen, maar we wachten eerst op de verlenging van de erfpachtovereenkomst."

Die erfpacht dateert van 33 jaar geleden en loopt eind dit jaar af. Schepen van Monumentenzorg Jozef De Borger (CD&V): "Destijds werd het Leireken door de gemeente in erfpacht gegeven aan de vzw Leireken. Die organiseert er optredens en evenementen en baat ook de treinwagon uit als kleine receptieruimte. Daarnaast is het een café-bistro waar mensen gezellig samenzijn. Het is een cultureel en toeristisch uithangbord van Londerzeel, zeker met de Leirekensroute ernaast die tot in Aalst loopt en verbinding maakt met andere fietsroutes. De gemeente wil tegen dit najaar de erfpachtovereenkomst verlengen, zodat er rechtszekerheid is voor de vzw en voor de nieuwe uitbater die wordt gezocht."

Kosten

Het Leireken is als vroeger treinstationnetje heel karaktervol gerestaureerd, maar nu zijn er ook kosten aan. De Borger: "Zo plaatste de gemeente een brandladder en een passerel voor de studio boven die verhuurd wordt. Er komt ook een nooddeur. Daarnaast wordt het sanitair aangepakt. Het wordt toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Dat zal zo'n 60.000 euro kosten. Ook de keuken zal worden vernieuwd. Op langere termijn wordt de dakbedekking en isolatie aangepakt." In afwachting van een nieuwe uitbater, is het Leireken op vrijdagen vanaf 16u, zaterdagen vanaf 14 u en zondagen vanaf 12u open. Vanaf september 2018 zullen er elke eerste vrijdag van de maand opnieuw optredens zijn. Alle info: www.leireken.be