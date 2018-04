Vrijwilligers Hyacintenfestival Hallerbos in de bloemetjes gezet

Dankzij de zon de afgelopen dagen staan de hyacinten in het Hallerbos nu echt in bloei. De stad Halle verwacht daarom dit weekend tienduizenden bezoekers die het paarse bloementapijt komen bewonderen. Om al die toeristen te informeren én in toom te houden, kan het Agentschap voor Natuur en Bos rekenen op een groot aantal vrijwilligers. Die werden daarvoor vandaag in de bloemetjes gezet.

Met zo'n 40 zijn ze, de vrijwilligers die sinds afgelopen weekend de grote toestroom aan binnen- en buitenlandse kijklustigen in het Hallerbos in goede banen leiden. Vorige weekend waren het ze met meer dan 10.000. Dit weekend verwachten ze een veelvoud van dat aantal.

“Vorig weekend heb ik het aan een aantal mensen gevraagd. Daar was bij Polen, Finland, Denemarken, Tsjechië, Estland, USA, UK en zelfs Vlamingen,” zegt vrijwilliger Frans Van Winghe.

De vrijwilligers tonen de toeristen de weg en het toilet en beantwoorden ze vragen over het paarse tapijt. Maar evengoed zijn ze ook de beschermers van het zeldzame stukje natuurpracht. Als valt een opmerking niet altijd in goeie aarde.

“Je hebt mensen die daar gaan inzitten picknicken en dan zijn de bloemen kapot voor 5 jaar,” zegt Frans. “Sommige menen bekijken je vreemd dan en lachen je uit als je zegt dat je iets niet mag doen. Maar dat is heel uitzonderlijk. Streng zijn we niet, we zijn vrijwilligers, geen agenten,” valt Marleen Marchal in.

De stad Halle bedankte de vrijwilligers daarom vandaag. Niet met toepasselijke bloemen, maar met hyacintenpralines van een plaatselijke chocolatier. Die kunnen meteen de krachten van de vrijwilligers wat aansterken, want ze staan voor een bijzonder drukke periode.

“De hyacinten staan nu klaar om helemaal open te komen, dus we zijn woensdag, dus ik denk: zeker met het mooie weer in het vooruitzicht denk ik dat het dit weekend echt druk gaat worden. Of ze de week nadien ook nog even mooi zullen staan is afwachten, maar de volgende twee weekends worden sowieso het drukste,” besluit Patrick Huvenne van Agentschap Natuur en Bos.