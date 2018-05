Vrouw bekent dat ze haar man in brand stak

Zondag zagen buren van het gezin in de Driesstraat hoe de man als een brandende fakkel door de tuin liep. 'Mijn vrouw heeft het gedaan', zou de man nog hebben gezegd. In de loop van de volgende uren overleed het slachtoffer aan zijn vewondingen.

De vrouw werd opgepakt en heeft nu bekend dat ze haar echtgenoot met benzine heeft overgoten en in brand gestoken. Naar eigen zeggen was ze in het verleden al verschillende keren mishandeld door haar man. Ze zou zondag zelfmoord hebben willen plegen door zichzelf in brand te steken. Ze was daarom benzine gaan kopen in een naburig benzinestation. Toen ze de benzine op haar kamer wilde aansteken, kwam haar man binnen, waarop de vrouw zou beginnen panikeren zijn en de benzine en de toorts in de richting van haar man zou hebben gegooid. Maar ze had zeker niet de bedoeling om haar man te doden, aldus de vrouw.

Eind deze week verschijnt de vrouw voor de raadkamer die zal moeten oordelen over haar verdere aanhouding.