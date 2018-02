Vrouw betrapt met 4,4 kg cocaïne op luchthaven Zaventem

Zondag is een 25-jarige vrouw op de luchthaven van Zaventem betrapt met 4,4 kg cocaïne in de dubbele bodem van haar koffer. De vrouw heeft de Braziliaanse nationaliteit en was een aankomende passagier vanuit Brazilië via Madrid. Ze verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter.