Vrouw die broertje gewurgd zou hebben is vrijgesproken door hof van assisen

De jonge vrouw uit Dilbeek die voor het hof van assisen moest verschijnen voor de moord op haar kleine broer van vier jaar in juli 2015, is onschuldig. Dat besliste de jury vandaag na zes uur beraad. De opluchting is groot.

De uitspraak kwam er na een getuigenis van een spoedarts. Het meisje stond terecht, omdat haar broertje sporen van wurging in de nek vertoonde. De spoedarts getuigde vandaag dat die sporen er mogelijk waren door de tevergeefse reanimatie van de hulpdiensten.

De jonge vrouw zat veertien maanden in voorhechtenis. Onterecht, blijkt nu dus. Daarom vraagt haar advocaat een schadevergoeding. “Er zijn veel fouten gebeurd in dit dossier,” legt advocate Yannick De Vlaeyminck uit, “indien we een compensatie vragen voor de voorhechtenis, komen we uit op zo’n 16.000 euro. Dit stelt niks voor als je hele leven vernield is. We zullen dus zien wat we doen.”

De opluchting bij het meisje en haar familie is groot. “Stel het je voor: je verliest een zoon en je dochter zou daarbij betrokken zijn, dat is niet gemakkelijk,” zegt vader El Zaim Farih, “Ik was er van overtuigd dat ze niks had gedaan, nu kan mijn dochter haar leven proberen op te bouwen.”