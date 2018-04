Vrouw die in moeras verdronk al dagen dood

De 72-jarige vrouw uit Halle (Lembeek) die voorbije zondag dood aangetroffen werd in een moerasgebied naast de E40 in Affligem, stierf vermoedelijk al midden vorige week. Haar auto kwam klem te zitten in het slijk en de bestuurster verdronk tijdens het zoeken naar een veilige plek.

Het is in het moerasgebied aan de Overnellebeek tussen de Lombeekstraat in Affligem en de Steenvoordestraat in Ternat dat de bejaarde vrouw met haar wagen in moeilijkheden raakte. Ze probeerde te voet te vluchten, maar verdronk in één van de plassen. Daar werd ze zondagvoormiddag opgemerkt door twee mountainbikers.

Het is vreemd dat de vrouw niet eerder gevonden werd, aangezien de politie zaterdagmiddag al bericht kreeg over het achtergelaten voertuig. De patrouille die ter plaatse kwam zag niets verdachts en dacht dat de wagen gewoon door de eigenaar nog opgehaald moest worden. Ook na een tweede melding werd het levenloze lichaam van de vrouw over het hoofd gezien. Volgens haar buren was de auto sinds donderdag al verdwenen. Het zou dus kunnen dat ze toen al overleden was.