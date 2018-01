Het ongeval vond vanochtend plaats in de Kortemansstraat in Bekkerzeel, deelgemeente van Asse. De vrouw verloor vanmorgen in een bocht de controle over het stuur en botste tegen een duiker in de zijberm. Hierdoor ging haar auto over de kop. De brandweer kwam ter plaatse en had enige tijd nodig om haar veilig uit het wrak te halen en over te brengen naar het ziekenhuis. Vermoedelijk was de vrouw onwel geworden in haar wagen.