Vrouw raakt gewond bij ongeval op A8 in Halle

In Halle raakte vanmiddag een vrouw gewond bij een ongeval op de A8 ter hoogte van de Halleweg. De brandweer moest het dak van haar wagen wegknippen om haar uit het voertuig te kunnen bevrijden. Ze werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

Bij het ongeval was ook een Porsche betrokken maar de schade aan dat voertuig bleef beperkt. Over de omstandigheden van het ongeval is nog niet veel bekend. Volgens een getuige zou een van de bestuurders geprobeerd hebben om zich te keren op het kruispunt.