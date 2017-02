Vrouw uit Anderlecht spoorloos verdwenen

Op vrijdag 3 februari rond 15 uur verliet de 53-jarige Teresa Celeste haar woning in de Felix De Cuyperstraat in Anderlecht. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar.

Ze verplaatst zich meestal te voet of met het openbaar vervoer. Teresa Celeste is 1m60 groot en normaal gebouwd. Ze heeft bruin haar dat ze in een paardenstaart draagt. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg ze een lichtgrijze stretchbroek, een donkerbruine ¾ mantel, zwarte schoenen van het merk Nike met een roze of rode rand. Ze was in bezit van een zwarte handtas. Teresa Celeste kan verward en gedesoriënteerd overkomen. Hebt u meer informatie over dit feit, dan kan u contact op nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via email: opsporingen@police.belgium.eu.