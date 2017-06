Vrouw uit Pepingen opgepakt voor poging tot vergiftigen echtgenoot

De vrouw werd vorige week woensdag opgepakt nadat ze maandagavond een overdosis medicijnen had gemengd in het eten van haar man. Die viel meteen in een diepe slaap en de volgende ochtend was hij zo versuft dat hij met zijn auto een ongeval veroorzaakte. De man diende klacht in tegen zijn vrouw met wie hij in een echtscheidingszaak verwikkeld is. De vrouw werd opgepakt. De onderzoeksrechter heeft haar onder aanhoudingsmandaat geplaatst. De vrouw heeft intussen toegegeven dat ze heel veel antidepressiva in zijn eten heeft gemengd. (foto archief RINGtv)