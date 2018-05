Vrouw van slachtoffer Teralfene verdacht van doodslag

De man uit Teralfene die vanmorgen overleed nadat hij gisteren zwaar verbrand raakte, is door zijn eigen vrouw overgoten met benzine. Het parket vraagt haar aanhouding.

De bewoners van de Driesstraat in Teralfene werden gisteren rond 18u opgeschrikt door een zware knal. Kort nadien zagen getuigen hoe een brandende man over straat liep. Buren gingen de vlammen te lijf met een tuinslang, waarna het slachtoffer door de hulpdiensten werd afgevoerd naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek. Daar overleed hij vanmorgen aan zijn verwondingen.

Het parket heeft vandaag een afstapping gedaan, samen met een branddeskundige, de onderzoeksrechter en het labo van de federale politie. “Er zijn aanwijzingen dat zijn 44-jarige vrouw benzine op hem heeft gegooid en hem daarna in brand heeft gestoken”, zegt Carol Vercarre van het parket van Halle-Vilvoorde. “De vrouw wordt vanavond nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het parket vraagt haar aanhouding op verdenking van doodslag.” Het motief van de feiten is voorlopig nog niet gekend.