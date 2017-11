Vanmiddag is een drenkelinge uit het kanaal in Vilvoorde gehaald. Het gaat om een voorlopig onbekende vrouw. Ondanks intense pogingen tot reanimatie, overleed de vrouw ter plaatse.

Vrouw verdronken in kanaal in Vilvoorde

Iets voor 15u vanmiddag werden de hulpdiensten naar het kanaal in Vilvoorde geroepen. De brandweer haalde een vrouw uit het water ongeveer ter hoogte van het AZ Jan Portaels. Het lichaam was reeds afgedreven uit de richting van Grimbergen. De hulpdiensten deden al het mogelijke om de vrouw te reanimeren, maar hulp kon niet meer baten. Hoe het slachtoffer in het water is beland, is nog onduidelijk. Ook haar identiteit is nog onbekend.