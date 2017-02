Vrouw zwaargewond na aanrijding met politiecombi in Halle

In Halle raakte maandagavond op de August Demaeghtlaan een vrouw zwaargewond na een aanrijding met een politiewagen. Het slachtoffer, een vrouw uit Sint-Katherina-Lombeek, moest uit haar voertuig bevrijd worden en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeert wel niet in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde op de August Demaeghtlaan, ter hoogte van het McDonald’s restaurant. “Een van onze voertuigen kwam vanuit de Zuster Bernardastraat en wilde rechtdoor de Louis Vanbeverenstraat inrijden”, zegt Marc Crispel, korpschef van de politiezone Zennevallei. “Onze ploeg is in botsing gekomen met een personenwagen die vanop het Bevrijdingsplein richting centrum reed. De bestuurster van het andere voertuig zat door de klap gekneld en werd door de brandweer en de MUG-artsen bevrijd en nadien afgevoerd naar het ziekenhuis”, aldus Crispel. De twee politieinspecteurs in de combi kwamen er vanaf met enkele lichte kneuzingen.

De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Volgens de politie was het politievoertuig niet op weg naar een interventie en reed het zonder zwaailichten of sirene. Mogelijk negeerde een van de voertuigen een rood licht maar dat zal moeten blijken uit het onderzoek. De vaststellingen werden maandagavond uitgevoerd door een politieploeg van de naburige politiezone Rode. Door het ongeval was de Demaeghtlaan zowat een uur lang afgesloten voor het verkeer. (foto's Persinfo)