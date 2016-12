Vuurwerk in 1 op de 3 van onze gemeenten verboden

Verbod op vuurwerk - en zeker op wensballonnen - komt steeds vaker voor. In deze 11 gemeenten mag je het nieuwe jaar helemaal niet met geknal verwelkomen : Opwijk, Affligem, Asse, Ternat, Lennik, Beersel, Dilbeek, Wemmel, Grimbergen, Steenokkerzeel en Zaventem. Enkel in Londerzeel mag je zaterdag tussen 20 uur en 1 uur 's nachts vuurwerk afsteken zonder toelating van de gemeente. In alle andere gemeenten heb je zo'n toelating wel nodig, maar die krijg je zelden of nooit. Gemeenten dreigen in veel gevallen met GAS-boetes, maar de vraag is in welke mate zij de naleving van hun verbod kunnen controleren.