Vanaf volgende week dinsdag organiseert vzw Baobab in dienstencentrum Negenhof wekelijks een voedselbedeling voor gezinnen uit Sint-Pieters-Leeuw die het financieel niet makkelijk hebben. Maandelijks worden in Sint-Pieters-Leeuw zo’n tachtig gezinnen via de Sociale Dienst doorverwezen naar Halle om er een voedselpakket op te halen. Vanaf volgende week kunnen zij in hun eigen gemeente terecht.

foto: voedselbedeling in Overijse



De voedselbedeling zal telkens op dinsdag plaatsvinden in Dienstencentrum Negenhof in de wijk Negenmanneke. Vzw Baobab kreeg daar een lokaal toegewezen door de gemeente, die samen met het OCMW een partner is in de voedselbedeling.

De vzw kan intussen al rekenen op veertien vrijwilligers die mee zullen instaan voor de organisatie, de bedeling en de samenstelling van de pakketten. Daarvoor wordt ook samengewerkt met heel wat sponsors en met de Voedselbank.