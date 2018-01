Vzw Radio Trod uit Opwijk vecht opdoeken lokale radio aan bij de Raad van State

Op 1 december vorig jaar kreeg Radio Trod uit Opwijk, net als een paar andere lokale radiostations, van bevoegd minister van Cultuur Sven Gatz te horen dat het geen zendvergunning zou krijgen in het hertekende radiolandschap. Dat was in onze regio overigens ook het geval voor Vzw Radio Tamara uit Londerzeel, Avo (Affligem) en Goeiedag Pajottenland (Asse-Ternat).

De beslissing kwam hard aan in Opwijk, maar men is daar niet van plan om bij de pakken te blijven zitten. Na veel wikken en wegen over de te volgen procedure, is nu beslist om naar de Raad van State te stappen. "Een moeilijke en vaak langdurige oefening....en toch willen we het proberen", luidt het in een mededeling van het bestuur van vzw Radio Trod.

"Wij doen dit omdat we ons niet correct beoordeeld voelen. Deels door de jury die ons pakket behandelde, maar zeker door de manier waarop dit hele dossier is aangepakt. Eerst administratief, later ook in de praktijk, getuige de chaos en de leegte die sedert 1 januari heerst op de Vlaamse FM-band."