Waakzaamheidsfase leidingwater van kracht

Het is al geruime tijd droog en dat zorgt, in combinatie met de warmte, voor een hoog verbruik van het leidingwater. Daarom stellen een aantal watermaatschappijen, in overleg met de Vlaams Milieumaatschappij, voor een aantal gemeenten de waakzaamheidsfase (code geel) in.

In onze regio geldt de waakzaamheidsfase in volgende gemeenten: Affligem, Asse, Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, SInt-Pieters-Leeuw en Ternat.

In de waakzaamheidsfase is er nog geen verbod om leidingwater te gebruiken voor niet-essentiële toepassingen. Dit kan vermeden worden door extra zuinig om te gaan met leidingwater.

Volgende regels worden best in acht genomen: verspil geen water, gebruik ook zo weinig mogelijk leidingwater in de tuin en zeker niet om het gazon te besproeien. Gebruik bij voorkeur de gieter in plaats van de tuinslang. Neem een douche in plaats van een bad. Sla het wassen van de auto of het schoonmaken van het terras over of doe dit met regenwater. Stel grote waterverbruiken zoals het bijvullen van zwembaden of regenwaterputten uit.