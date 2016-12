Waar is dat feestje?

Waar kan je met oudejaarsavond terecht voor een geweldige party? RINGtv zet de feestjes alvast even op een rij! Zijn we er eentje vergeten? Laat het ons snel weten via RINGtv.be

Halle

In Halle kan je traditiegetrouw terecht voor een stevige nieuwjaarsfuif in CC ’t Vondel in Halle. De organisatie is dit jaar in handen van de scouts van Sint-Rochus. Ook in jeugdhuis Eenders in deelgemeente Buizingen wordt er afgeteld met verschillende dj’s.

Sint-Pieters-Leeuw

De Chiro van Zuun organiseert een oudejaarsfuif in jeugdhuis Laekelinde (Meersteen 40)

Opwijk

In jeugdhuis Nijdrop wordt iedereen vanaf 23 uur verwacht voor de ‘Exit 2016’. Iedereen die voor middernacht binnen is krijgt bubbles. Wie blijft tot 6u ’s morgens wordt getrakteerd met koffiekoeken. Neglectik zorgt voor de juiste dansmuziek.

Roosdaal

In Roosdaal is the place to be jeugdhuis Splinter (Strijtemplein, 15)

Lennik

Een klassieker met oudejaaravond in de New Years Party in de sporthal Jo Baetens. Hier kan je wel enkel kaarten in voorverkoop voor krijgen.

Ternat

Ook in jeugdcentrum Puls in Ternat wordt er afgeteld tijdens de New Years Party. (Van Cauwelaertsstraat, 40)

Kampenhout

In Kampenhout vindt er een New Years Party 2017 plaats op de bedrijfsterreinen De Sutter. Je kan er ook vooraf dineren en er wordt traditiegetrouw ook gezorgd voor live entertainment.

Van en naar deze party’s rijden er ook doorgaans bussen van De Lijn Vlaams-Brabant. Klik hier voor een overzicht van het aanbod.

Brussel

In Brussel zal er voornamelijk gefeest worden op de Anspachlaan met animaties en verschillende optredens van straatartiesten. Vanaf 23u zorgt een dj er voor de juiste muzikale countdown en rond middernacht zullen licht- en vuurwerkeffecten het stadscentrum onderdompelen in een nieuwjaarssfeer.

Het metrostation De Brouckère wordt om 19u afgesloten, het station aan de Beurs sluit om 21u. Feestvierders kunnen dus best afstappen aan de metrostations Graaf van Vlaanderen of Centraal Station.

Wie in Brussel liever ergens binnen de dansbenen strekt en aftelt, vindt hier een volledig overzicht.

Zijn we nog een feestje vergeten? Laat het ons snel weten via RINGtv.be