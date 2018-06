Wagen spoorloze Rik Dries voor het laatst gezien in Machelen

De jongeman verliet op donderdag 31 mei rond de middag zijn woning in Dessel. Rik Dries is 1 meter 80 groot, atletisch gebouw en heeft blond haar. Hij is meestal sportief gekleed in jeans en t-shirt.

Hij vertrok vorige week donderdag met zijn zwarte Audi S5 Coupé. De wagen werd rond 17 uur in de nog gezien in Machelen. Nadien ontbreekt elk spoor van de man en de wagen.

Wie Rik Dries nog gezien heeft of weet waar hij verblijft, wordt gevraagd om contact op te nemen met de federale politie op het nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.