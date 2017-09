Walter De Donder debuteert als toneelregisseur

Het regiedebuut van Walter De Donder wordt het volkse stuk 'De Erfenis'. Huisauteur Luc Platteau schudde opnieuw een Hekelgemse vertaling uit zijn pen. Huisorkest De Scheve Noot zal het toneelstuk kruiden met live muziek.

Walter De Donder begon in 1978 te acteren bij Prutske. Hij keert dus terug naar zijn roots, al staat hij ditmaal niet op de planken. Zijn regiedebuut is van 9 tot en met 18 november te bewonderen in zaal Sanderus in Affligem.