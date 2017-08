Walter De Donder kruipt opnieuw in de huid van Kabouter Plop

Er komt een nieuwe reeks van Kabouter Plop op VTM-Kzoom. De televisiereeks werd precies 20 jaar geleden voor het eerst uitgezonden. En naar aanleiding daarvan werd Walter De Donder, de burgemeester ook van Affligem, gevraagd om opnieuw zijn kabouterkleren van onder het stof te halen. En er komt ook een gloednieuwe show waarmee Plop en co vanaf volgend jaar op tournee gaan in Vlaanderen.

Op 27 augustus 1997 was Kabouter Plop voor het eerst te zien op VTM. 20 jaar later maken Plop, Kwebbel, Klus, Lui, Smul en Smal deel uit van het collectieve televisiegeheugen. In totaal werden er zo’n 300 afleveringen ingeblikt die later ook te zien waren in Frankrijk (Lutin Plop), Spanje (Plop el Gnomo) en in Duitsland (Kabauter Plop). Ook werden er 10 langspeelfilms ingeblikt.

De 20ste verjaardag van Plop en co zal niet onopgemerkt voorbijgaan want vanaf 2 september krijgt het jonge volkje op VTM en VTM-Kzoom eindelijk nieuwe afleveringen te zien. Plop, vertolkt door Walter De Donder, krijgt in de nieuwe serie het gezelschap van een nieuw personage: Felle. Die wordt vertolkt door de 15-jarige Maxine Janssens. Plop en Felle is ook de voorbode van een gloednieuwe show waarmee de kabouters begin 2018 op tournee trekken door Vlaanderen.