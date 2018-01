Warm Meise botst opnieuw op 'nee' van het schepencollege

Wat vooraf ging: het Burgerplatform voor overnachtingen - dat dagelijks zo'n 350 vluchtelingen die in Brussel vertoeven, per nacht opvangt bij particulieren- kreeg in Meise een uitloper met het vrijwilligersinitiatief 'Warm Meise'. Mede-initiatiefneemster Veronique Pochet uit Meise: "De chirolokalen in de Potaardestraat in Eversem staan 's nachts leeg. Ik deed als ouder van de chiro een oproep om hier zelf vluchtelingen 's nachts op te vangen in het kader van de wet op humanitaire hulp. Mijn oproep kreeg meteen gevolg: zo'n 100 Meisenaars verenigden zich in het initiatief 'Warm Meise'. Dat initiatief vroeg aan de gemeente eind vorig jaar de toestemming om de chirolokalen te gebruiken voor nachtopvang. Pochet: "Vrijwilligers halen de vluchtelingen zelf op in Brussel met personenwagens. Ze douchen hier, slapen, en wij brengen ze terug naar Brussel. Ze willen ook niet in Meise blijven. We willen hen enkel helpen. Ik vang zelf in mijn woning vijf vluchtelingen elke nacht op. In Meise zijn er in totaal 5 families die dit ook al doen. Nu willen we meer steun bieden door ook de chirolokalen open te stellen. De leiding is enthousiast."

Het initiatief kreeg eerst een goedkeuring in het schepencollege waar (een deel van) CD&V voor was en N-VA tegen. Er volgde daarop een negatief brandweerverslag en het project kreeg een 'njet' vanuit de gemeente. Pochet: "Hier slapen regelmatig chiroleden. We hebben nu de gevraagde rookmelders geplaatst en nu is alles wél in orde. Het college buigt zich nu over een politie-advies. Ze willen het gewoon op de lange baan schuiven en durven niet beslissen. SP.A en Groen brachten het al op de gemeenteraad, wij vroegen spreekrecht -maar kregen er geen-. Het is triestig dat dit niet kan." Strikt genomen zijn de chirolokalen eigendom van de gemeente, maar zijn ze in erfpacht van de 'vzw Build a wall' gegeven. "We zouden de opvang kunnen organiseren zonder goedkeuring door de gemeente, maar daar willen we niet aan beginnen", zegt Pochet nog.

Vanmiddag oordeelde het schepencollege negatief. "Het college van burgemeester en schepenen gaf tijdens de collegezitting van vandaag geen toelating om vluchtelingen uit het Maximiliaanpark op te vangen in de Chirolokalen van Eversheim", meldt burgemeester Jos Emmerechts. "De Chiro van Eversheim leverde grote inspanningen om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de brandweer. Toch gaf de korpschef van de politiezone KLM een negatief advies waardoor het college oordeelde dat er geen zekerheden zijn inzake veiligheid en volksgezondheid."