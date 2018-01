Warm Meise geeft nachtopvang vluchtelingen niet op

De aanvraag voor nachtopvang van 10 tot 20 mensen per nacht in de chirolokalen in Meise blijft de politiek verdelen. Oppositiepartijen Groen en SP.A Meise 2020 zijn samen met (een deel van) meerderheidspartij CD&V voorstander, N-VA is tegen. Vandaag bespreekt het college een (negatief) politie-advies, maar Warm Meise geeft niet op.

Wat vooraf ging: het Burgerplatform voor overnachtingen - dat dagelijks zo'n 350 vluchtelingen die in Brussel vertoeven, per nacht opvangt bij particulieren- kreeg in Meise een uitloper met het vrijwilligersinitiatief 'Warm Meise'. Mede-initiatiefneemster Veronique Pochet uit Meise: "De chirolokalen in de Potaardestraat in Eversem staan 's nachts leeg. Ik deed als ouder van de chiro een oproep om hier zelf vluchtelingen 's nachts op te vangen in het kader van de wet op humanitaire hulp. Mijn oproep kreeg meteen gevolg: zo'n 100 Meisenaars verenigden zich in het initiatief 'Warm Meise'. Dat initiatief vroeg aan de gemeente eind vorig jaar de toestemming om de chirolokalen te gebruiken voor nachtopvang. Pochet: "Vrijwilligers halen de vluchtelingen zelf op in Brussel met personenwagens. Ze douchen hier, slapen, en wij brengen ze terug naar Brussel. Ze willen ook niet in Meise blijven. We willen hen enkel helpen. Ik vang zelf in mijn woning vijf vluchtelingen elke nacht op. In Meise zijn er in totaal 5 families die dit ook al doen. Nu willen we meer steun bieden door ook de chirolokalen open te stellen. De leiding is enthousiast."

Het initiatief kreeg eerst een goedkeuring in het schepencollege waar (een deel van) CD&V voor was en N-VA tegen. Er volgde daarop een negatief brandweerverslag en het project kreeg een 'njet' vanuit de gemeente. Pochet: "Hier slapen regelmatig chiroleden. We hebben nu de gevraagde rookmelders geplaatst en nu is alles wél in orde. Het college buigt zich nu over een politie-advies. Ze willen het gewoon op de lange baan schuiven en durven niet beslissen. SP.A en Groen brachten het al op de gemeenteraad, wij vroegen spreekrecht -maar kregen er geen-. Het is triestig dat dit niet kan." Strikt genomen zijn de chirolokalen eigendom van de gemeente, maar zijn ze in erfpacht van de 'vzw Build a wall' gegeven. "We zouden de opvang kunnen organiseren zonder goedkeuring door de gemeente, maar daar willen we niet aan beginnen", zegt Pochet nog.

Schepen Jonathan De Valck (N-VA): "Voor ons is dit een breekpunt. Er kan geen sprake van zijn dat wij zoiets gaan ondersteunen. Het gaat om illegalen die zich niet kenbaar willen maken, want ze willen hier geen asiel aanvragen, maar willen doorreizen naar Engeland. Opvang van vluchtelingen is geen taak van de gemeente. Fedasiel voorziet de nodige opvang en er is geen tekort aan opvangplaatsen. We gaan toch geen illegaliteit hier zelf organiseren? Het is net een taak van de politie om illegalen te controleren en over te dragen aan de Dienst Vreemdelingenzaken. Bovendien kennen we ook de gezondheidstoestand van die mensen niet. Wat als iemand TBC -een besmettelijke ziekte- heeft? We kregen signalen dat het politie-advies mede daarom negatief zou zijn. Daarmee hoop ik dat de discussie maandag (15/1) op het college gesloten wordt."

Burgemeester Jos Emmerechts (LB+, ex-CD&V), stemde eerder voor de opvang, daarna omwille van het brandweeradvies, tegen. Hij laat nu nog niet in zijn kaarten kijken. "Het college bespreekt het politie-advies maandag", aldus Emmerechts. Pochet: "Zelfs als de gemeente niet meewil, gaan wij vanuit Warm Meise op zoek naar een nieuwe locatie. Mensen die willen helpen, kunnen ons contacteren via mijn mail veronique.pochet@gmail.com."