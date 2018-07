Warmste 27 juli ooit: RINGtv zoekt verfrissing in Hofstade

Het is vandaag de warmste 27 juli ooit. In Ukkel is het kwik rond 13 uur gestegen tot maar liefst 35,2 °C. In het Sport Vlaanderen Hofstade, waar onze journalist op zoek ging naar de nodige verfrissing, lag de temperatuur zelfs nog iets hoger.

Op het strand in Hofstade heerst een gezellige drukte, al lijkt het er voor ons op het eerste zicht geen overrompeling te zijn. “Vergis je niet, rond de middag zitten we al aan 2000 bezoekers. We hebben een strand van 600 m² en heel wat ligweides, waardoor de drukte minder opvalt. Maar de cijfers dit jaar zijn ongezien hoog. Op een weekdag zitten we rond de 2000 bezoekers per dag, tijdens het weekend klimt dat aantal naar 6000,” zegt Liesbet Wauters van Sport Vlaanderen Hofstade.

Ook Hofstade is dus net als het zwembad in het provinciaal domein in Huizingen op weg naar bezoekersrecords. Tijdens deze vakantieperiode waren er al even bezoekers dan vorig jaar over een volledige zomer. Vandaag is trouwens ook het dagrecord gesneuveld, dat al sinds 1928 op de tabellen staat. Het kwik in Ukkel was vanmiddag 34,6 °C. In Hofstade klokte onze journalist af op 36°C.

“Meer volk betekent ook dat we meer personeel moeten inzetten. Zo zijn er extra redders vandaag, zij zijn bovendien opgeleid om alert te reageren wanneer mensen het moeilijk krijgen met het warme weer. Verder zijn er ook extra strandtoezichters, poets- en kassapersoneel en security om alles in goede banen te leiden,” besluit Liesbet Wauters.