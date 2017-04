Wat heeft Sting (The Police) met RINGtv besproken?

Vanavond treedt Sting op in Vorst Nationaal maar vanmiddag stelde hij al zijn Italiaanse wijnen voor aan de pers. En daar heeft de zanger van The Police ook het een en ander besproken met RINGtv…

Sting kennen we uiteraard allemaal als de frontman van The Police. Hun grootste hits ‘Roxanne’, ‘Message in a Bottle’ en ‘Spirits in the material world’ zal hij vanavond ongetwijfeld opnieuw vertolken in Vorst Nationaal.

Maar wat weinigen weten is dat Sting ook een eigen wijndomein heeft in het Italiaanse Toscane. Dat domein ‘Il Palagio’ kocht hij zo’n tien jaar geleden met zijn vrouw en bevindt zich in de pittoreske omgeving van Figline Valdarno tussen Firenze en Arezzo. Intussen heeft Sting ook zijn eigen wijn die in ons land exclusief wordt ingevoerd door Bart Rogiers van Châteaux Vini in Ternat. Die wijnen werden vanmiddag in Brussel voorgesteld aan de pers in ons land.

En na afloop had de zanger blijkbaar ook het een en het ander te bespreken met RINGtv. Details hierover wil Dirk De Mesmaeker voorlopig niet kwijt. “Maar ik kan de fans en de liefhebbers van Italiaanse wijnen wel aanraden om regelmatig naar RINGtv te kijken”, dat was het enige wat de presentator van VIVA! voorlopig kwijt wil. Hou dus ook deze website in de gaten.