Wat is het geheim van voetbalclub Kraainem?

Zondag ontvangt Mazenzele-Opwijk in derde provinciale C Kraainem. Mazenzele-Opwijk is de nummer drie. Kraainem is de leider en verloor nog geen enkel punt. Wij peilden naar hun succesformule.

Kraainem mag zich op dit moment de beste ploeg van Vlaanderen noemen en bereidt zich voor op de verplaatsing naar Mazenzele-Opwijk. Speler Benjamin Renauld: “We hadden wel verwacht dat we een goed seizoen zouden spelen, maar niet dat het zo goed zou zijn. Hopelijk kunnen we die reeks zo lang mogelijk volhouden.”

Kraainem is misschien wel de meest multiculturele ploeg van het land. Ze telt meer dan driehonderd spelers uit meer dan veertig landen. Daarnaast werkt Kraainem samen met buitenlandse topclubs als Montpellier en Real Madrid die instaan voor de vorming van trainers en spelers. En vluchtelingen krijgen er ook een kans, zegt voorzitter Laurent Thieule: “We proberen om vluchtelingen in onze jeugdelftallen te krijgen. Zo hebben we een jonge vluchteling uit Guinee die bij de U15 speelt en en veelbelovende toekomst heeft. We gaan hem een stage voorstellen in Montpellier en hopen hem daarna in onze eerste ploeg te krijgen.”

Ook speelt het feit dat Kraainem zo’n internationale ploeg is, in het voordeel. “Daardoor kunnen we toch een beetje ‘ons eigen voetbal’ brengen en iets meer technisch spelen dan andere ploegen.” Het is uitkijken of Kraainem dat zondag ook zal doen tijdens de wedstrijd tegen Mazenzele-Opwijk.