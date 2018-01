Wat verandert er op 1 januari?

Een nieuw jaar betekent traditioneel ook een aantal veranderingen, ook in onze regio. Zo moet de provincie Vlaams-Brabant een reeks bevoegdheden afstaan en wordt in een aantal gemeenten de roze vuilniszak geïntroduceerd.

Minder bevoegdheden voor de provincie

Vanaf 1 januari verliest de provincie Vlaams-Brabant, net als de andere Vlaamse provincies, haar persoonsgebonden bevoegdheden. Dat betekent dat jeugd, cultuur, sport, gelijke kansen en welzijn naar de lokale besturen of de Vlaamse overheid wordt overgeheveld. De provincie houdt wel haar grondgebonden bevoegdheden, zoals ruimtelijke ordening en waterlopen.

Roze vuilniszak in Hoeilaart, Overijse en Tervuren

Interrand, de intercommunale die de vuilnisophaling verzorgt in de Druivenstreek, voert vanaf 1 januari de zogenoemde ‘roze zak’ in. In die vuilniszak mogen zachte en kleine harde plastics zoals folies, verpakkingen, plastic zakken, kuipjes, yoghurtpotjes.

Nieuwe drinkwaterleverancier

2018 is ook het jaar waarin een heel aantal gemeenten in onze regio een nieuwe drinkwaterleverancier krijgen. Onder meer Halle, Dilbeek, Grimbergen, Machelen, Merchtem, Sint-Pieters-Leeuw, Steenokkerzeel en een aantal faciliteitengemeenten stapten vorig jaar uit de Brusselse waterintercommunale Vivaqua. Ze vreesden dat door een fusie met een andere Brusselse intercommunale die veel schulden heeft, de prijs van het drinkwater in de Rand zou stijgen. De gemeenten kozen daarom voor een andere leverancier. Dat zou de prijs dan op een aantal plaatsen weer moeten doen dalen.

Lage-emissiezone in Brussel

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt vanaf 1 januari een lage-emissiezone. Vanaf dit jaar mogen de meest vervuilende dieselwagens het gewest niet meer binnen. De invoering van de lage-emissiezone verloopt stapsgewijs. Intelligente camera’s zullen registeren wie er met welke wagen het gewest binnenrijdt. Wie de regels overtreedt, krijgt een boete van 350 euro.

Bier wordt duurder

En slecht nieuws voor wie graag eens een pintje gaat drinken in een van de vele toffe cafés in de regio. Brouwer AB Inbev verhoogt de prijs van z’n bieren met gemiddeld 3,04 procent. Dat betekent dat u voor onder meer een Jupiler, Stella Artois en Leffe, meer centen zult moeten neertellen.