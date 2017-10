Water tussen Van Ginderdeuren en Lennikse liberalen is bijzonder diep

Vorige week maandag werd de Lennikse gemeenteraad vroegtijdig beëindigd omdat schepen van Ginderdeuren niet kwam opdagen. Daardoor beschikte de coalitie LB-CD&V niet over een vereiste meerderheid. Oppositiefractie N-VA/LennikKwadraat weigerde het college te depanneren en verliet daarop de zitting.

Naar eigen zeggen kwam Van Ginderdeuren niet opdagen uit onvrede met de huidige gang van zaken in Lennik. Van Ginderdeuren betreurt dat het gemeentepersoneel bijvoorbeeld geen verlof zonder wedde kan opnemen voor onverwachte omstandigheden, zoals de begrafenis van een vriend.

Daarnaast pleit Van Ginderdeuren al lang voor de installatie van een lift in de bibliotheek. "Al 4 jaar lang vraag ik naar het dossier, maar ik krijg nooit antwoord", zegt Van Ginderdeuren. "Tot ik te horen kreeg dat zelfs Haviland niet op de hoogte was van de aankoop van een lift. Ik ben voorgelogen. Toen ik het dossier op de agenda van de gemeenteraad wilde plaatsen, werd het punt op voorhand geschrapt." Een ander heikel punt is de herinrichting van de dekenijtuin die volgens Van Ginderdeuren nog steeds op zich laat wachten. "Ook de speelplaats van de school van Gaasbeek was, tegen de afspraken in, niet klaar voor het Septemberfestival. Verder is Van Ginderdeuren van oordeel dat projectontwikkelaars in Lennik vrij spel hebben. "Ik vraag al 5 jaar om een stedenbouwkundige verordening die zou toelaten om voorwaarden op te leggen, wat nu niet kan."

In een reactie laat burgemeester Irina De Knop (LB) weten dat de argumenten van Van Ginderdeuren niet correct zijn. Volgens De Knop staat de problematiek van de lift in de bibliotheek niet op zichzelf, maar wordt alles bekeken in een groter geheel, waarbij onder andere ook de nood aan lokalen in de academie, in hetzelfde gebouw, wordt onderzocht.

"De inrichting van de dekenijtuin start in november en de speelplaats in Gaasbeek is volledig in eigen beheer uitgevoerd om kosten te besparen", zegt Irina De Knop. Volgens De Knop stellen de uitspraken van Van Ginderdeuren de loyauteit in het schepencollege erg op de proef. "Als burgemeester roep ik op tot sereniteit en ernst en de kiezers te sparen van politieke profileringsdrang", aldus De Knop.