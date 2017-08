De Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw leek vanochtend heel even op een waterpretpark. Door een lek in een leiding spoot het water er zo’n 10 meter de hoogte in.

Het lek was ontstaan tijdens het uitvoeren van werken. Op de leiding was er aardig wat druk, want het water spoot meters hoog de lucht in. Het lek was snel gedicht, de brandweer hoefde ook niet tussenbeide te komen. (beelden Persinfo)