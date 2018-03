Waterlek zet deel van Sint-Rochus zonder water

In de Sint-Rochuswijk in Halle ontstond gisterenavond een waterlek. Ter hoogte van de Brouwerijstraat borrelde er kort voor middernacht water tussen het voetpad en de straat omhoog. Het bleek over een lek in de waterleiding te gaan, waardoor het bovenste gedeelte van Halle zonder water zat.