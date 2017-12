Wateroverlast nijpend in Londerzeel en Affligem

Door de aanhoudende regenval van de voorbije 24 uur is er her en der in onze regio wateroverlast. Londerzeel en Affligem werden daarbij danig getroffen. Burgemeesters en Civiele Bescherming volgen de situatie op de voet.

Door de zware regen is in Affligem het waterpeil van de Bellebeek alarmerend maar niet kritiek. Burgemeester Walter De Donder (CD&V) wil de situatie afwachten. Hij staat in nauw contact met de Civiele Bescherming, voor het geval de situatie nog zou verergeren.

In Londerzeel was er vanmiddag reeds een crisisvergadering op het gemeentehuis. Daar worden zandzakjes uitgedeeld. Preventief staat er een pallet aan de Maldersesteenweg. De steenweg is afgesloten tussen Broekstraat en Sneppelaar. De omleiding loopt via de N17. Ook de straten Zwaantje en Robbroekstraat zijn sinds 8 uur vanochtend afgesloten wegens te veel water op de rijbaan.