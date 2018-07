De aanhoudende droogte heeft ook gevolgen voor het verkeer op het kanaal Brussel-Charleroi. Er staat te weinig water in het kanaal. De Vlaamse Waterweg neemt daarom maatregelen.

Waterpeil in kanaal is te laag

Niet alleen de grond is kurkdroog door de aanhoudende droogte. Ook op de waterwegen begint de impact voelbaar te worden. Zo meldt Het Laatste Nieuws dat er in het kanaal Brussel-Charleroi te weinig water staat. Beheerder De Vlaamse Waterweg laat weten dat er daarom maatregelen gelden. Al te diepe schepen kunnen niet varen en de sluizen worden enkel gebruikt als het echt nodig is. Water wordt maximaal gespaard.