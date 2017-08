'Watertrappen' moet meer toeristen naar Groene Gordel lokken

De groene rand rond Brussel verkennen met de boot én de fiets. Dat is een van de nieuwe impulsen waarmee Toerisme Vlaams-Brabant, Kanaaltochten Brabant en de kanaalgemeenten het toerisme in de Groene Gordel willen versterken. De nieuwe formule kreeg de naam ‘Watertrappen’.

“Onder leiding van Toerisme Vlaams-Brabant werkten Kanaaltochten Brabant vzw en de gemeenten Vilvoorde, Zemst, Grimbergen, Meise, Londerzeel en Kapelle-op-den-Bos verschillende fietsroutes en arrangementen uit. Talrijke toeristische attracties en horecabedrijven langs deze routes bieden ook waardebonnen, kortingen en verfrissingen aan als extra stimulans”, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme.

Met het project ‘Watertrappen’ wordt de combinatie fietsen-varen als een extra toeristisch-recreatieve troef voor de streek uitgespeeld. De fietsroutes zijn geënt op het systeem van de knooppunten op het fietsroutenetwerk. Hierbij fungeren het Zennekanaal, de Zenne en zijriviertjes als de Maalbeek in Grimbergen als hoofdassen van het fietsen in deze streek.

Transport van fiets op boot wordt gratis

“Onze vzw Kanaaltochten Brabant speelt hierop in door het transport van de fiets op de boot in de Groene Gordel gratis te maken en daar in de komende jaren het aanbod van toeristische boottochten op het kanaal ten noorden van Brussel systematisch te verhogen”, zegt Tom Dehaene, voorzitter van vzw Kanaaltochten Brabant.

Wie de fietssuggestieroutes wil ontdekken en wil genieten van de kortingsbonnen kan de flyer downloaden via de website van Toerisme Vlaams Brabant.