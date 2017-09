We staan steeds vaker in de file buiten de spitsuren

De tijd dat we alleen tijdens de ochtend- en de avondspits in de file stonden, is voorbij. Ook tussen 10 en 15 u is de filedruk enorm toegenomen, zo blijkt uit de halfjaarlijkse filebarometer van Touring Mobilis.

Het goede nieuws: na een jarenlange groei van de gemiddelde filelengte in de spits, is die lengte tijdens de eerste helft van 2017 niet toegenomen. We stonden in de eerste jaarhelft 2017 niet meer in de file dan in dezelfde periode vorig jaar.

De files op onze wegen zijn dus niet langer geworden, maar ze ontstaan wel op andere momenten van de dag. "We zien een zogenaamde spitsverbreding, waarbij de ochtend- en de avondspits naar elkaar toe evolueren", zegt Hajo Beeckman van de verkeersredactie van VRT. "Het is niet enkel druk voor 9 u en na 16 u. In de rustige uren daartussen wordt het gevoelig drukker, vooral aan de rand van de spits. De tijd dat het enkel druk was tijdens de spits zelf is voorbij."

UIt de cijfers van Toruing Mobilis blijkt dat er, in vergelijking met 2 jaar geleden, dubbel zo vaak 100 kilometer file op de weg staat tussen 10 en 15 u. In 2015 werd tussen januari en juni bijna gedurende 72 uur die drukte gemeten, maar dit jaar liep dat cijfer al op tot bijna 160 uur. De piek van 150 kilometer file werd dit jaar zelfs al 6 keer zo vaak overschreden in vergelijking met 2015. En de filepiek van 200 kilomter kwam afgelopen jaar zelfs al 10 keer vaker voor dan in 2015.

Door het realtief milde weer tussen januari en juni waren er in de eerste jaarhelft overigens wel minder extreme piekmomenten tijdens de spits.