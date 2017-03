Week van de anderstalige klant in Zaventem

Geen betere manier voor anderstaligen om het Nederlands te oefenen dan bij de bakker om de hoek. Daarom is er deze week in Zaventem de week van de anderstalige klant.

18 handelaars doen mee en schakelen niet meteen over naar de taal van de klant. “Dat gebeurt doorgaans omdat ze zien dat de mensen moeilijk Nederlands praten. Maar daarmee valt ook de oefenkans weg. En dat is jammer”, vertelt Maria Urbina D'Alençon, integratieambtenaar in Zavemtem. De handelaars nemen voor de 140 cursisten van het Centrum Basiseducatie en het CVO Crescendo deze week dus uitgebreid de tijd. Op die manier oefenen de cursisten niet alleen de taal maar leren ze ook de handelaars en de gemeente beter kennen.