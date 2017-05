Week van de anderstalige klant Zennevallei

In Halle, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel trokken deze week weer heel wat cursisten Nederlands op pad om onze taal te oefenen bij de lokale handelaars. Een goede oefening, maar de Week van de Anderstalige Klant moet ook het winkelpersoneel aanmoedigen om niet meteen over te schakelen naar een andere taal.

De cursisten Nederlands van het GLTT Halle-Rode gingen vandaag winkelen aan het Winderickxplein in Alsemberg, deelgemeente van Beersel. Tijdens het aangekondigde bezoek nemen de winkeliers de tijd om vragen van de cursisten te beantwoorden in het Nederlands. Ook al gaat dat niet altijd even vlot.

Ook andere centra voor volwassenonderwijs doen mee aan de Week van de Anderstalige klant, een initiatief dat geregeld plaatsvindt in onze regio. De cursisten komen van over de hele wereld, maar botsen tijdens hun boodschappen vaak op hetzelfde probleem. "De handelaars hebben vlug de reflex om over te schakelen naar het Engels of Frans als de cursist het nog niet goed doet. Maar ik roep de handelaars op om Nederlands te spreken met hen. Onze cursisten willen echt Nederlands praten, ze doen hun best, maar krijgen niet altijd de kans", vertelt Pascale Deschutter, leerkracht GLTT Halle-Rode.