Week van de bij van start in Plantentuin Meise

Vorig weekend ging in de Plantentuin van Meise de Week van de bij van start met een groor bijenfeest. Het is deze week de bedoeling om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot acties voor de bescherming van de bij.

Het gaat niet goed met de bijen. De populatie daalt en dat is een gevolg van verschillende oorzaken zoals intensieve landbouw, het gebruik van pesticiden en een toenemende bevolking. Nochtans zijn bijen heel belangrijk, ondermeer om bloemen en planten te bevruchten die dat zelf niet kunnen. Een week waarin de bij, en dan vooral de instandhouding van de bij, centraal staat, is dan ook bijzonder nuttig.

Op de startdag van de Week van de bij in de Plantentuin van Meise konden kinderen via allerlei spelletjes de belangrijke rol van de bij in de natuur leren kennen. De kinderen konden luisteren naar boeiende bijenverhalen, ze konden zelf waskaarsjes rollen, insectenhuisjes knustelen of zich laten schminken als een bij.

De Week van de bij loopt nog tot 3 juni. Een hele week lang kan, wie dat wil, deelnemen aan allerhande activiteiten zoals een imkercursus, een bijentocht en een bijenplantactie. Een overzicht is te vinden op weekvandebij.be