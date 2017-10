Week van het Bos: Hertighem–Liedekerkebos ontvangt 1200 leerlingen

‘De week van het Bos’ is volop bezig. Nog tot en met zondag zetten alle bossen in Vlaanderen de deuren wagenwijd open. Thema dit jaar is: ‘de natuur beweegt ons allemaal’. Bewegen is het bos staat centraal en met een recordaantal activiteiten wordt er ook in de bossen in onze regio heel wat bewogen deze week. Bijvoorbeeld door het 4de leerjaar van De Droomgaard uit Sint-Katherina -Lombeek (Ternat).