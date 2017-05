Week van het Hartritme in Asse

Deze week is het de ‘Week van het Hartritme’. Die staat deze keer in het teken van een onverwachte hartstilstand. Een probleem dat dagelijks aan 20 mensen het leven kost. Een snelle reactie van de omstaanders is bepalend of het slachtoffer zo'n hartstilstand al dan niet overleefd.

“Jaarlijks sterven zo’n 10.000 a 15.000 mensen in ons land een plotse hartdood. Omgerekend zijn dat zo’n 20 tot 30 mensen per dag zonder voorafgaande tekens”, verduidelijkt Jan Leeman die als cardioloog verbonden is aan het ziekenhuis in Asse. Snel handelen is bij een hartstilstand dan ook cruciaal. Want elke minuut dat er getalmd wordt, wordt de overlevingskans met 10% verminderd. In België is een ziekenwagen echter gemiddeld zo'n 10 minuten onderweg. Dat betekent dat het slachtoffer van een hartstilstand dood is als de ziekenwagen arriveert. Het is dus belangrijk dat omstaanders het heft in handen nemen.

80% durft niet te reanimeren

“Toch zien we dat bij een hartstilstand 70 tot 80 % van de getuigen niet weet wat ze moeten doen. Soms heeft de patiënt overgegeven of hangt er bloed aan de mond. Dat zijn omstandigheden die ons bang maken om in actie te schieten”, aldus Leeman. “Toch doen!”, dat is de boodschap die het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Asse wil geven. Daarom organiseert dokter Leeman donderdagnamiddag een cursus basisreanimatie. Die cursus is gratis, inschrijven is wel verplicht via de website van het ziekenhuis.