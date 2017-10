Weekend wordt zomers warm: tot 25 graden!

Wie dit weekend buitenactiviteiten gepland heeft, of wie wil genieten van een dagje uit, kan alvast rekenen op stralend weer. Op de meeste plaatsen wordt het zaterdag en zondag een zonnige dag. Het nazomerweer staat garant voor zeer hoge temperaturen, hoger dan we die in de maand oktober gewoon zijn. Zaterdag klimt het kwik in de regio tot 22 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij en wordt het tot 25 graden warm!

En het ziet er naar uit dat we ook na het weekend zullen kunnen blijven genieten van een heerlijk nazomertje, want ook maandag stoomt het kwik richting 25 graden.