Weer 15 jaar cel gevorderd voor 19-jarige die brutale homejackings pleegde

Aanvankelijk eiste het parket tegen de jongeman een celstraf van 15 jaar. Toen de zaak in september jongstleden voorkwam, zei de openbare aanklager dat de feiten zo ernstig waren dat dit even goed een assisenzaak had kunnen zijn. Zo moest bij één van de feiten een 8-jarig jongetje toezien hoe zijn grootvader verschillende messteken kreeg toegediend. Een ander slachtoffer belandde in coma toen hij meermaals met een ijzeren staaf op het hoofd werd geslagen.

De 19-jarige verdachte kwam 2 jaar geleden vanuit Marokko naar Europa, waar hij al snel in de criminaliteit belandde. In juni werd de man al eens veroordeeld tot 18 maanden cel wegens een hele reeks diefstallen. De homejackings dateren van eind 2016.

In september velde de correctionele rechter nog geen oordeel. Volgens de rechter waren de feiten immers zo ernstig, dat niet 1 maar 3 rechters ze zouden moeten beoordelen. De zaak is nu opnieuw voorgekomen en het parket vordert dezelfde straf van 15 jaar cel.

Het vonnis wordt uitgesproken op 7 december.