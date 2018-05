Studenten die nog op zoek zijn naar een rustige plek om te studeren, kunnen vanaf 15 mei tot en met 30 juni terecht in JC De Kazerne in Halle.

Weer blokspot in Halle

Vanaf 215 mei zetten de jeugddienst van Halle en het JAC (jongerenonthaal CAW Halle-Vilvoorde) voor alle studenten de deuren open van JC De Kazerne. Studenten van zowel het secundair als het hoger of universitair onderwijs kunnen alle dagen van 8 tot 22 uur terecht in de fuifzaal om te studeren en in de ontmoetingsruimte te ontspannen.

Er wordt gratis koffie, thee, water en een versnapering voorzien. Studenten kunnen ook gratis gebruik maken van de Wifi. Er zijn een koelkast en een microgolfoven beschikbaar voor het middageten.

Vooraf inschrijven is niet nodig.