Weer treinverkeer tussen Mechelen en Vilvoorde

Het treinverkeer tussen Mechelen en Vilvoorde is rond 15 u 20 weer in beide richtingen hervat. Kort na de middag was er helemaal geen treinverkeer. Oorzaak was een aanrijding in Eppegem.

Volgens infrastructuurbeheerder Infrabel viel het treinverkeer tussen Mechelen en Vilvoorde helemaal stil nadat in Eppegem een persoon was aangereden. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

Even voor halfvier werd het treinverkeer in beide richtingen op lijn 25 weer hervat. Op lijn 27, waar de aanrijding gebeurde, is er nog geen verkeer mogelijk. De treinen die kunnen rijden, stoppen nog niet in Eppegem. Treinreizigers moeten op de lijnen tussen Vilvoorde en Mechelen nog wel rekening houden met vertragingen.