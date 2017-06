Wegpiraat E314 krijgt in beroep een zwaardere straf

Begin 2014 dook op sociale media een filmpje op waarop te zien is hoe de man het aan de stok kreeg met een andere chauffeur en nadien verschillende keren gevaarlijke remde. Het kwam daarbij bijna tot een botsing. Achteraf werd duidelijk dat dit geen alleenstaand feit was. In maart vorig jaar werd de roekeloze chauffeur veroordeeld tot 18 maanden cel voor 11 feiten van verkeersagressie. De man ging in beroep, maar daagde niet op voor het Brusselse hof van beroep, net als zijn advocaat. Vandaag veroordeelde het hof hem tot twee jaar cel effectief. Ook werd zijn onmiddellijke aanhouding bevolen.