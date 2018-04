Wegpolitie Brabant opent vanmiddag deuren voor grote publiek

Wie graag de werking van de Federale Wegpolitie Brabant wil ontdekken, moet vandaag in de verkeerspost in Oudergem zijn. Daar krijgt het grote publiek een inkijk in het wagenpark van de politie, zijn er demonstraties met drugshonden en tal van infostands over belangrijke activiteiten van de Federale Wegpolitie.

Met de opendeurdag wil de Federale Wegpolitie een inkijk geven in haar dagelijkse werking. Zo krijg je vanmiddag een drugshond te zien die speurt naar verborgen drugs in een wagen, want dit is één aspect van de taken van de wegpolitie. Wat zij dagelijks meemaken is dan ook erg divers, somt Philip Beke van de Federale Wegpolitie Brabant op: “We doen alcoholcontroles, vervoeren gevaarlijke goederen, laten zien hoe we vaststellingen doen van een ongeval, we vliegen met drones, er zijn demonstraties van motorbeheersing en mensen kunnen zelf schieten in een schietstand.”

Omdat het niet alleen de bedoeling is een inkijk te geven in de werking, maar ook te sensibiliseren, zijn er ook andere stands op de opendeurdag. “Er is de stand alcohol en verkeer, waar mensen met een Alcohovision bril een kegelparcours kunnen afleggen,” zegt politieman Christoph Heyvaert,” Als mensen die bril opzetten, krijgen ze de indruk dat ze dronken zijn en voelen ze hoe moeilijk het is om het parcours af te leggen.”

Tot slot is er ook aan de autoliefhebbers gedacht. De politie toont het volledige wagenpark van toen en nu.

De opendeurdag vindt plaats van 13 tot 18 uur, Verkeerspost Oudergem, Jules Cockxstraat 5/7, Oudergem (Parking Delta)