Wegpolitie nooit eerder zo onderbemand

De wegpolitie luidt de alarmbel. Nooit eerder was de wegpolitie zo onderbemand. In sommige zones lopen de personeelstekorten op tot 60%. Dat melden Het Laatste Nieuws en De Morgen.

Door de onderbemanning kan de wegpolitie de burger niet naar behoren helpen, zo luidt het. Bij een ongeval op de snelweg bijvoorbeeld moeten de slachtoffers soms zeer lang wachten op de wegpolitie, met heel wat fileleed als gevolg. In de zone Oudergem bij Brussel is er een personeelstekort van 60%, in het naburige Reyers is er een tekort van 50%. De wegpolitie hoopt dat de politietop en de beleidmakers het probleem snel aanpakken.