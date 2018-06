Weinig gevolgen spoorstaking, drukke uittocht verwacht

Vanmorgen rond 8 u 30 stond er maar 90 kilometer file op de Vlaamse snelwegen. Dat is minder dan de 160 kilometer file die er op andere werkdagen staat, maar vrijdag is sowieso de dag met de minst lange ochtendfiles. Door de werken aan de Leopold II-tunnel was het ook vandaag opnieuw filerijden op het einde van de E40. Maar gisteren stond de file nog vanaf Aalst, vandaag was dat al maar vanaf Ternat.

Verwacht wordt dat de drukte op de wegen stelselmatig zal toenemen als gevolg van het begin van de vakantie. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt reizigers aan om voldoende fris water mee aan boord te nemen voor het geval men in een file verzeilt.