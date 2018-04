Welke winkelketens komen er in The Leaf in Ternat?

Gisteren raakte bekend dat de Nederlandse winkelketen Albert Heijn een nieuwe vestiging opent in The Leaf in Ternat. Vandaag maakt Redevco, de investeringsmaatschappij achter het shoppingcomplex, ook de namen van de andere ketens bekend. In totaal gaat het om 11 ketens, gaande van elektronica en multimedia tot interieurinrichting.